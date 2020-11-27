Трамп готов покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Отвечая на вопросы журналистов, действующий президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором он готов покинуть Белый дом. Для этого, по его словам, нужно, чтобы коллегия выборщиков проголосовала его соперника – демократа Джозефа Байдена.

«Конечно (в таком случае уйду), вы и так знаете это», - приводит ответ американского лидера агентство Reuters.

Однако при этом республиканец заявил, что если выборщики проголосуют за Байдена, то «совершат ошибку», и добавил, что ему будет «очень сложно признать поражение».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп по-прежнему упорно отказывается признать, что на прошедших 3 ноября выборах главы государства победил Джо Байден. Так, накануне он заявил, что демократы проиграли выборы, несмотря на многочисленные махинации.

Между тем, сразу три ключевых штата — Пенсильвания, Мичиган и Невада — подтвердили победу Байдена. Ранее сообщалось, что Трамп уже готовится к передаче власти демократу, а сам Байден рассказал о своих планах на первые сто дней президентства.