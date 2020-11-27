Трампа призвали помиловать Сноудена и Ассанжа

Член Палаты представителей конгресса Тулси Габбард Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Палаты представителей конгресса Тулси Габбард обратилась к пока еще действующему президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать двух героев громких шпионских скандалов – основателя специализирующейся на политических разоблачениях организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Свое обращение к главе Белого дома конгрессмен от штата Гавайи опубликовала в Twitter.