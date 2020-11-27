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Трампа призвали помиловать Сноудена и Ассанжа

С такой просьбой к президенту США обратилась член Палаты представителей конгресса
Источник:kp.ru
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Член Палаты представителей конгресса Тулси Габбард

Член Палаты представителей конгресса Тулси Габбард

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Палаты представителей конгресса Тулси Габбард обратилась к пока еще действующему президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать двух героев громких шпионских скандалов – основателя специализирующейся на политических разоблачениях организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Свое обращение к главе Белого дома конгрессмен от штата Гавайи опубликовала в Twitter.