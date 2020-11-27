Канадский суд смягчил приговор стрелку из Квебека

Канадец Александр Биссоннетт приговорен к пожизненному лишению свободы Фото: REUTERS

В четверг, 26 ноября, апелляционный суд канадского города Квебек смягчил приговор приговоренному к пожизненному лишению свободы Александру Биссоннетту, признанному виновным в расстреле людей в Исламском культурном центре Квебека.

Как писал сайт kp.ru, в феврале прошлого года стрелок получил пожизненный срок с возможностью подать прошение об условно-досрочном освобождении не раньше, чем через 40 лет, теперь же 30-летний осужденный получил право попросить об УДО гораздо раньше – через 25 лет, передает агентство Associated Press.

Напомним, нападение на мечеть в канадском Квебеке произошло 29 января 2017 года. Биссоннетт открыл огонь по мусульманам во время воскресной вечерней молитвы, когда в здании находилось около 40 верующих. В результате были убиты шесть прихожан, еще 19 получили ранения.