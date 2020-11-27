Россияне рассказали, с какой пенсией они смогли бы комфортно прожить старость

Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30–40 тысяч рублей в месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне, работающие в разных сферах, рассказали о том, какая пенсия в старости им будет нужна для комфортной жизни. Наибольший доход ожидают программисты, финансисты и строители.

В результатах опроса, проведённого сервисом по подбору персонала "Работа.ру" и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка, сообщается, что большинство россиян, работающих сейчас в сферах программирования и финансирования, стремятся к пенсии размером в сто тысяч рублей в месяц. Эту сумму назвали 23% сотрудников компаний из сферы IT, 20% работников строительной отрасли и 22% финансистов. Опрос, сообщает РБК, был проведён среди трёх тысяч представителей восьми отраслей.