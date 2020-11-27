В чем хранить сбережения вместо доллара, совет от финансиста

В чем хранить сбережения вместо доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт посоветовала, стоит ли менять доллары на евро и на что направить долларовые накопления, если они имеются.

Выбирать какую-то одну валюту для хранения средств не стоит, советует финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский. Самым верным решением будет сформировать мультивалютную корзину.

- В нее стоит включить евро, британский фунт, швейцарский франк и китайский юань, — сказал эксперт NEWS.ru.

Аналитик уверен, что фунт стерлингов сильно недооценен, у него есть все задатки к росту. А вот швейцарский франк считается самой надежной валютой в мире, которая случит для защиты сбережений.

- Важно не менять валюту в обменниках, а делать это через валютную секцию биржи. Иначе 5-10% от суммы будут потеряны в виде комиссии, - заключил специалист.

Что касается доллара, то ему экономист пророчит дальнейшее снижение, так как «настроения инвесторов относительно очень негативные». Суперобвала, конечно, не произойдет, но небольшое падение возможно.