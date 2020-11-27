МИД Ирана подозревает Израиль в причастности к убийству иранского ядерщика Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о наличии серьезных оснований полагать, что к убийству ведущего иранского физика - ядерщика, руководителя организации исследований по созданию ядерного оружия Мохсена Фахризаде причастен Израиль.

«Убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде … является трусостью, в которой прослеживается след Израиля», - написал глава внешнеполитического ведомства на странице Twitter.

Зариф призвал мировое сообщество осудить жестокое убийство ученого.

Советник верховного лидера Исламской республики Хосейн Дехган заявил, что Тегеран даст ответ на убийство Фахризаде. «Мы обрушимся молнией на убийц мученика», - приводит агентство Mehr слова советника.

Как писал сайт kp.ru, Фахризаде скончался сегодня, 27 ноября. О его смерти сообщило Министерство обороны Ирана, где произошедшие назвали терактом. В военном ведомстве уточнили, что ученый получил серьезное ранение в ходе столкновения с террористами, и позже скончался в больнице от полученных ранений.