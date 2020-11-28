Генетик оценил вероятность повторного заражения коронавирусом

Если у человека нет проблем с иммунитетом, то вероятность его повторного заражения коронавирусом ничтожно мала Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в мире зафиксировано всего 24 случая повторного заражения коронавирусом, а в России – вообще ни одного. Вероятность заболеть COVID-19 после выздоровления в беседе с сайтом kp.ru оценил генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев.

«Да, есть некоторая информация о повторных заражениях коронавирусом. По статистике, таких случаев не более 0,2%. И в эту цифру включаются ситуации двух типов. Часть случаев – реинфекции, то есть когда человек заболевает после повторной встречи с тем же самым вариантом вируса, что и в первый раз. Другая часть – заражения новым вариантом коронавируса, с какими-либо мутациями», – пояснил он.

Эксперт рассказал о гипотезе, по которой повторные заболевания через относительно короткий срок, скорее всего, связаны с «дефектами» работы иммунной системы конкретных людей.

«Пока это выглядит как исключения. Хотя, может быть связано и с тем, что времени пока прошло мало. Как долго будет сохраняться иммунная защита от CОVID-19 у переболевших людей в конечном счете – мы еще не знаем», - добавил генетик.

Напомним, ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, кто может заразиться коронавирусом повторно. Он отметил, что если у человека нет проблем с иммунитетом, такая вероятность ничтожно мала.

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