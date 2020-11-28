"Мы обрушимся молнией на убийц мученика": Иран пригрозил убийцам ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде

Иран пригрозил возмездием за убийство физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций минобороны страны Мохсена Фахризаде Фото: REUTERS

Власти Ирана пообещали ответить на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщил советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган.

- Мы обрушимся молнией на убийц мученика, - опубликовало слова Дехгана агентство Mehr.

Напомним, вечером 27 ноября недалеко от Тегерана убили ведущего иранского физика - ядерщика, руководителя организации исследований по созданию ядерного оружия Мохсена Фахризаде. Министерство обороны Ирана назвало произошедшее терактом, сообщил сайт KP.ru.

По данным иранских СМИ, покушение на Фахризаде произошло в городе Абсард. Рядом с его автомобилем, проезжавшем по площади, взорвался Nissan. Затем неизвестные открыли стрельбу. Учёный умер в больнице от тяжёлых ранений.

Сайт KP.ru также публиковал видео с места гибели создателя Иранской ядерной программы и его семьи.