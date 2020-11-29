Загадочный металлический монолит в пустыне в Юте исчез Фото: REUTERS

Загадочный металлический монолит высотой более 3,5 метра, обнаруженный в пустыне американского штата Юта, исчез. Местные власти уверяют, что не убирали монумент, хотя он и был установлен незаконно, пишет издание Salt Lake Tribune.

Напомним, что таинственную конструкцию, напоминающую сооружение пришельцев или обелиск из фильма Стэнли Кубрика, нашли сотрудники департамента общественной безопасности штата, когда облетали пустыню на вертолёте, чтобы проследить за миграцией баранов.

При изучении происхождения объекта местные власти выяснили, что установлен он был незаконно, однако они заявили, что не трогали монолит.

- Мы получили достоверные сведения о том, что незаконно установленная конструкция была удалена... неизвестной стороной, - говорится в заявлении представителя бюро по землеустройству Юты Кимберли Финч.

Исчез монолит вечером 27 ноября. Все, что от него осталось, - металлический треугольник-верхушка и выемка в земле. Один из местных жителей Риккардо Марино сообщил изданию, что видел по дороге к монументу грузовик, который перевозил большой прямоугольный предмет поздно ночью. Что именно везли на грузовике, мужчина не уверен, однако, когда он прибыл на место, монолит уже исчез.

Как сообщал сайт Kp.ru, загадку металлического монумента посреди пустыни, вероятнее всего, удалось разгадать сотрудникам галереи искусств в Нью-Йорке: в необычном сооружении они признали произведение искусства местного художника-минималиста Джона МакКракена.