Черчесов попросит не наказывать фанатов ЦСКА, назвавших его «усатой свиньей» Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов сообщил, что попросит руководство УЕФА не наказывать болельщиков и спортсменов клуба ЦСКА за оскорбительные выкрики в его адрес. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» в воскресенье, 29 ноября.

- Я спокойно к этому отнесся, у них есть свои взгляды. Думаю, было бы более болезненно, если бы вообще никакой реакции не последовало бы. Я не уверен, может ли РФС повлиять на это, но буду просить, чтобы никаких санкций на болельщиков и клуб из-за этого не накладывали, - объяснил Станислав Черчесов.

Оскорбления в адрес главного тренера сборной России прозвучали во время домашнего матча Лиги Европы против «Фейеноорда». Болельщики ЦСКА назвали Черчесова «усатой свиньей» в прямом эфире после того, как он раскритиковал нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Станислав Черчесов обратился к болельщикам российской сборной после разгромного поражения от Сербии. Главные тренер сообщил, что шокирован результатами матча, однако в настоящее время его главной целью является подготовка боеспособной команды к чемпионату Европы, который пройдет в следующем году.