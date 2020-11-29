Шойгу назвал заявления министра обороны Германии нападками школьницы

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал заявления главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о переговорах с Москвой с позиции силы «нападками ученицы младших классов»

«Больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», - заявил глава российского военного ведомства

Шойгу отметил, что это уже вторая глава Минобороны, которая призывает разговаривать с Москвой с позиции силы.

Напомним, ранее глава военного ведомства Германии выступила в Бундестаге с призывом вести переговоры с Москвой о разоружении «с позиции силы». По ее словам, такая тактика «всегда была хорошей позицией немецкой внешней политики», поэтому должна остаться в будущем.

Как писал сайт kp.ru, Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Крамп-Карренбауэр, отметила, что Германия пока находится в позиции «зависимой страны», в частности это уровня зависимости от Вашингтона.