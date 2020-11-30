Врач сказала, можно ли есть индейку, если у человека аллергия на курицу

Врач ответил, можно ли есть индейку человеку с аллергией на курицу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Куриное мясо богато полезными веществами для человеческого организма, однако даже этот, казалось бы, диетический продукт не всем подходит. О том, можно ли заменить курицу на индейку из-за аллергии, kp.ru рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, член Европейской и Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Олеся Иванова.

По мнению специалиста, обычно, если имеется аллергическая реакция на курицу, то это вовсе не значит, что на мясо других птиц организм будет негативно реагировать.

- Поэтому можно кушать мясо индейки. Наличие аллергии на курицу у человека не означает, что аллергия будет и на мясо других птиц. Человек с аллергией на курицу может заменить ее на индейку, - пояснила врач Иванова.

Напомним, среди основных симптомов аллергии на куриное мясо распространены зуд кожи и глазах, насморк и чихание, одышка, а также тошнота, рвота и крапивница.

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