В ВОЗ назвали условие, при котором не будет необходимости в строгих ограничительных мерах по коронавирусу

Мелита Вуйнович заявила, что оценки о необходимости введения жестких ограничительных мер могут давать только специалисты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответственное исполнение всех ограничений, введённых для борьбы с пандемией коронавируса, избавит общество от вопроса о необходимости введения локдауна в России, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Она отметила, что Россия сможет снизить передачу вируса, если обрабатывать руки и носить маски будет 90% граждан, а руководство компаний переведёт на удалённую работу всех сотрудников, для кого это возможно.

- Тогда общий локдаун не будет вопросом, - заявила Вуйнович в интервью для ТАСС.

Представитель ВОЗ при этом напомнила об азиатских странах, что введения карантина удалось избежать благодаря дисциплине и исполнению всех мер предосторожности.

По мнению Вуйнович, каждый должен понять, что может оказаться носителем вируса и быть опасным для других членов общества. Специалист напомнила, что оценивать, насколько необходимо введение ограничительных мер, могут только профильные специалисты, принимая во внимание многие факторы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что представитель ВОЗ в России также оценила, возможна ли победа над пандемией коронавируса в ближайшие месяцы.