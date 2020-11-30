ФРГ использует ОЗХО для санкционного давления на РФ, считают в российской делегации

События вокруг Алексея Навального "выходят за рамки разумного в цивилизованном обществе", считают в российской делегации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российской делегации заявили, что Германия и ее евроатлантические партнеры намеренно используют ситуацию вокруг блогера Алексея Навального на площадке ОЗХО для оказания санкционного воздействия на Россию. Об этом говорится в заявлении российской делегации, распространенном на открывшейся 25-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО.

"Очевидно, у кого-то появилась идея повторения "успеха" Великобритании в разжигании русофобии в рамках так называемого дела Скрипаля. Фейковая история, изначально раскрученная Германией, об отравлении Навального в России экзотическим "Новичком" не выдерживает никакой критики", - сказано в заявлении.

Российская делегация считает, что действия ФРГ "выходят за рамки разумного в цивилизованном обществе", назвав попытки скомпрометировать Россию «мегафонной дипломатией», передает

Напомним, что блогер и оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа из омского аэропорта. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое могли вызвать частые диеты, применяемые Навальным.

По согласованию с родственниками, оппозиционер был отправлен на лечение в берлинскую клинику Шарите.

Позднее Германия заявила, что блогер был отравлен веществом серии Новичок, о чем свидетельствуют данные военных медиков, но результаты которых не были предоставлены России. При этом ФРГ требовало от Москвы данных по разработке и ликвидации боевого вещества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к диалогу с Германией по этому вопросу, но в только в том случае предоставления Москве результатов анализов. При этом он отметил, что никаких отравляющих веществ выявлено не было.