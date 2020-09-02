Песков прокомментировал заявление Германии о Навальном: До вывоза больного в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по поводу обвинений немецкой стороны в отравлении Алексея Навального Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по поводу обвинений немецкой стороны в отравлении Алексея Навального.

- В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления, - сказал Песков. - В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ. Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ. Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег.

При этом утверждения немцев об обнаружении у Навального следов отравляющего вещества «Новичок» вызывают недоумение.

- До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было, - подчеркнул Песков.

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