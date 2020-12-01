Причина смерти Ирины Антоновой: президент ГМИИ им.Пушкина болела коронавирусом

Названа причина смерти Ирины Антоновой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Названа причина смерти Ирины Антоновой, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась на 99-м году жизни.

Предположительной причиной смерти стал коронавирус. В последнюю декаду ноября Антонова получила положительной тест на заболевание. Ослабленный болезнью организм не смог справиться с вирусом, сообщает газета «Известия».

О смерти Ирины Антоновой стало известно 1 декабря. Ей было 98 лет. Информацию подтвердила директор музея Марина Лошак. Антонова скончалась поздно вечером 30 ноября.

Ирина Антонова пришла в Пушкинский музей в 1945 году, будучи аспиранткой. К февралю 1961 года возглавила учреждение культуры и руководила им более полувека.

В августе 2013 года перешла на должность президента ГМИИ имени Пушкина.

Именно при ней в музее были организованы крупнейшие международные выставки: Леонардо Да Винчи, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Каземира Малевича, Василия Кандинского и Марка Шагала.

Комментируя смерть Ирины Антоновой, заместитель генерального директора музея-заповедника «Царицыно» Ольга Докучаева отметила, что конечно, случившееся "огромная утрата для всей российской культуры".

- Антонова была человек-эпоха, - подчеркнула Докучаева в беседе с RT.