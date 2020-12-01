Ильхам Алиев предложил Франции «отдать армянам» город Марсель Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил французским властям отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав для них «второе государство».

Такое заявление Алиев сделал после того, как сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха и требующую от Баку вывода войск из региона. При этом госсекретарь французского МИД Жан-Батист Лемуан сообщил, что одностороннее признание Парижем Нагорного Карабаха не пойдёт на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса. Правительство республики резолюцию о признании независимости Карабах не приняло.

«Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они (армяне) вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто в наши дела», - заявил Алиев, отметив, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Азербайджана