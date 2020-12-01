Только 13% российских работодателей готовы выплатить премии сотрудникам по итогам года

Только 13% российских работодателей готовы выплатить премии сотрудникам по итогам 2020 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

Только 13% российских работодателей готовы выплатить премии сотрудникам по итогам 2020 году. Об этом говорит результат исследования сервиса Работа.ру, которое имеется в распоряжении kp.ru.

Согласно проведенному опросу, в котором приняли участие более 1500 респондентов из всех регионов страны, 25 процентов руководителей собираются выплатить денежные поощрения только части работников, однако 62 процента опрошенных работодателей сообщали, что в этом году решили вовсе отказаться от премий.

Стоит отметить, что в прошлом году премии для всех сотрудников готовы были выплатить 19 процентов руководителей, 30 процентов премировали только некоторых отличившихся, а 51 процент не стал денежно поощрять сотрудников.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал об исследовании, которое рассказало, сколько работников положительно воспринимают режим вынужденной удаленки. Согласно проведенному опросу, таких 60 процентов