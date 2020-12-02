Россия проведет в ООН презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V»

Российское постпредство в среду проведет презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 2 декабря, Организации Объединенных Наций (ООН) состоится презентация российской вакцины от коронавируса «Спутник V», она будет проходить в дистанционном формате.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского постпредства при Всемирной организации Федор Стржижовский, добавив, что презентацию препарата против COVID-19 в ООН проведет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии Генассамблеи ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», - приводит слова Стржижовского ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России ранее были зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции. Первая, «Спутник V», разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Вторую, «ЭпиВакКорона», создал научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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