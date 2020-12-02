В Южной Корее выявили вторую вспышку птичьего гриппа

В Южной Корее обнаружили птичий грипп уже на второй птицеферме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Южной Корее выявили уже вторую за несколько последних дней вспышку птичьего гриппа. Ранее в конце ноября высокопатогенный штамм H5N8 был обнаружен на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто, тогда ее владельцам пришлось уничтожить всех уток – 19 тысяч голов, а соседних птицеводческих хозяйствах из-за опасной инфекции были забиты 290 тысяч цыплят и 100 тысяч уток.

Теперь же, 1 декабря, очень заразный штамм птичьего гриппа H5N8 обнаружен на птицефабрике в городе Санджу, расположенном в 270 километрах к юго-востоку от Сеула. Новую вспышку подтвердило южнокорейское министерство сельского хозяйства и продовольствия, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее птичий грипп выявили в японской префектуре Кагава на острове Сикоку, а также в Дании, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Норвегии и Нидерландах.