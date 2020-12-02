Илон Маск сообщил, когда первый человек может оказаться на Марсе

Илон Маск назвал сроки отправки человека на Марс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что уже через шесть лет первый человек может оказаться на Марсе.

- С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет, - заявил Маск на вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

Он также отметил, что уже через два года он планирует отправить на Марс корабль без команды, а "если повезёт", то отправить на планету человека удастся уже через четыре года.

Напомним, 31 мая, как сообщал сайт KP.ru, американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно стыковался с Международной космической станцией. До это в течение девяти лет астронавты США добирались до МКС только на российских кораблях "Союз".

Изначально полёт должен был состояться 27 мая, но не удался из-за нелётной погоды.