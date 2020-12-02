Дистанционное обучение старшеклассников в Москве продлили до Нового года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дистанционное обучение московских старшеклассников продлено до Нового года. Соответствующий указ в среду, 2 декабря, подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

- Дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов в Москве продлен до окончания второй четверти, - говорится в указе градоначальника.

Напомним, что столичные школьники старших классов перешли в дистанционный режим обучения 19 октября текущего года на фоне сложной эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Позже Сергей Собянин продлил «удаленку» для учащихся до 6 декабря текущего года.

Как писал сайт kp.ru, в конце ноября московский глава продлил и некоторые другие ограничения по коронавирусу. Так, в столице РФ продлили до 15 января режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также удаленную работу для 30 процентов сотрудников местных организаций.