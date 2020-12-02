Обнаженную блогершу нашли мертвой при загадочных обстоятельствах. Фото: instagram alexissharkey

Блогершу Алексис Шарки из США обнаружили мертвой на дороге в городе Хьюстон. Сайт Click2Houston в среду, 2 декабря, пишет о загадочных обстоятельствах обнаружения обнаженного тела 26-летней девушки.

Мать погибшей рассказала, что девушка познакомилась со своим будущим мужем Томом Шарки год назад, после чего пара переехала в город Хьюстон штата Техас. С того времени Алексис посвятила себя блогам, которые вела в социальных сетях в Instagram и TikTok.

Ночью 28 ноября девушка пропала. Ее муж и друзья сразу позвонили в правоохранительные органы и матери Алексис. Спустя двое суток местных водитель случайно заметил обнаженное тело девушки в кустах на обочине дороги.

Полиция провела тест ДНК, который подтвердил, что погибшая – именно Алексис Шарки. Тело находилось примерно в четырех минутах езды от дома блогерши и ее мужа.

- То, в каком состоянии ее нашли… Моя дочь никогда с собой такого не сделала бы. Это просто не имеет смысла. Я знаю, что-то здесь нечисто, - сказала мать погибшей.

Подруга Алексис в интервью The Daily Beast рассказала, что при себе у блогерши не было мобильного телефона, хотя она никогда не выходила без него из дома и всегда сразу отвечала на звонки. Подруга также сообщила, что Шарки собиралась развестись с мужем и девушка рассказывала подруге о физическом насилии со стороны супруга. Правоохранители города в настоящее время ведут расследование.