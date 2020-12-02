Хью Кияс-Берн в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" Фото: кадр из фильма

Актера Хью Кияс-Берн, который запомнился зрителю по фильму «Безумный Макс», умер на 74-м году жизни. Он исполнил роль Несмертного Джо.

Новость о кончине голливудского актера сообщил режиссер Тед Гейган у себя в Twitter.

«Хью был абсолютно замечательным человеком, который занимался экологическими и гуманитарными вопросами», - написал режиссер и приложил фото, сделанное в начале 2020 года.

Умер главный злодей «Безумного Макса» - актер Хью Кияс-Берн Фото: Twitter.com

Как пишет издание Cinema Blend, Хью Кияс-Берн дважды появился в «Безумном Максе»: впервые - в оригинальном фильме 1979 года, а второй раз - почти 30 лет спустя, в 2015 году. В первый раз его антогонистом стал сам «Безумный Макс» в исполнении Мела Гибсона, а в последней части франшизы эту роль сыграл британский актер Том Харди.

О причинах и обстоятельствах смерти актера пока не сообщается.