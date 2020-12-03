Пожар на улице Дурова в Москве потушен

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем Фото: Евгения ГУСЕВА

К этому часу столичным огнеборцам удалось потушить пожар на улице Дурова в Москве, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

«Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Горели строительные конструкции и бытовки», - отмечается в сообщении ведомства.

Как уточнили в МЧС, пожарные спасли из горящего здания 27 человек. Ранее сообщалось о 23 спасенных, одном пострадавшем и одном погибшем.

Между тем, как рассказал ТАСС источник в экстренных службах города, «в данный момент поступила информация, что в ходе осмотра медиками пострадавший умер». Таким образом, число погибших в результате пожара возросло до двух человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг произошло возгорание в закрытом на реконструкцию административном здании, расположенном по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5.

По уточненным данным, там находится Московский онкологический центр, в одном из корпусов которого и вспыхнул огонь на третьем этаже. Больных внутри не было, только рабочие, которые проводили реконструкцию корпуса.