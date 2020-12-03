В США обнаружен ещё один загадочный обелиск Фото: Twitter.com

В США появился ещё один загадочный монолит. На этот раз он установлен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро, штат Калифорния, сообщает газета Atascadero News.

В публикации сказано, что монолит обнаружили в среду, 2 декабря. Он представляет собой трёхсторонний обелиск, выполненный из материала, похожего на нержавеющую сталь. Монолит высотой в три метро и шириной в 46 сантиметров сварен заклёпками на каждом из углов. Они соединяют прикрепляющие боковые панели и, возможно, стальную раму внутри обелиска.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, ранее в пустыне американского штата обнаружили такой же монолит на полметра выше. Его заметили, когда сотрудники департамента общественной безопасности штата, когда облетали пустыню на вертолёте, чтобы проследить за миграцией баранов. Спустя три дня монолит исчез.

Спустя ещё три дня такой же монолит нашли на одном из холмов в предместьях румынского города Пьятра-Нямц.