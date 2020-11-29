Куда мог пропасть таинственный монолит, обнаруженный в пустыне штата Юта

Высотой примерно в 3 м металлический прямоугольник напоминал творение рук пришельцев Фото: REUTERS

Несколько дней назад пилоты легкомоторного самолета, кружившие над пустыней в американском штате Юта, обнаружили с высоты таинственный блестящий монолит.

Высотой примерно в 3 м металлический прямоугольник напоминал творение рук пришельцев. Его фотографии облетели СМИ всех стран мира.

Власти штата подтвердили факт таинственной находки, но отказались сообщить точные координаты ее места положения. Они мотивировали свое решение заботой о людских жизнях: обелиск располагался в центре пустыни, до которого даже хорошо подготовленному землянину было бы сложно добраться.

Бюро Юты по землеустройству объявило о том, что начинает изучать происхождение объекта, параллельно сообщив, что установка его являлась незаконной. По законам штата, любые конструкции, включая скульптуры и памятники, не могут быть установлены на общественных территориях. Исключением не являются даже творения рук инопланетян.

После того, как монолит исчез, руководство этого ведомства открестилось от причастности к его демонтажу и вывозу.

Теперь на месте странной находки есть только яма и металлический треугольник, ранее венчавший конструкцию. Это подтверждают кадры аэрофотосъемок и свидетельства журналистов и других очевидцев, самостоятельно вычисливших координаты загадочного объекта и добравшихся до него.

Опираясь на заключения искусствоведов, многие пришли к выводу, что братья по разуму не имеют отношения ко всей этой шумихе: монолит – ни что иное, как творение художника-минималиста Джона Маккракена, умершего несколько лет назад.

Место, в котором был установлен монолит, и окружавшие его пейзажи очень напоминают антуражи знаменитой сцены из фильма «Космическая одиссея-2001» режиссера Стэнли Кубрика, в которой с гигантской плитой сталкиваются обезьяны.

Возможно, что сам Маккракен завещал установить один из своих монолитов именно в этом пустынном уголке, либо это сделал кто-то из его поклонников.

Теперь лишь остается неразгаданным – кто и почему демонтировал монолит и вывез его в неизвестном направлении.

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