В России предложили запретить продажу и пропаганду "веселящего газа"

В России запретят пропаганду и продажу «веселящего газа» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили запретить пропаганду безвредности употребления закиси азота или так называемого "веселящего газа", который в медицине используют для ингаляционного наркоза. Кроме того, авторы законопроекта выступают за введение уголовного наказания за продажу закиси азота не по назначению.

Создатели законопроекта сообщили газете "Известия", что рассмотрение документа в комитетах Думы начнётся уже на следующей неделе.

Закон начали разрабатывать в 2017 году, но никаких решений пока не принято, отметила один из авторов проекта закона депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко. Она также отметила, что на новую редакцию документа, отправленного в 2018 году на доработку, уже пришёл положительный отзыв.

Введение уголовной ответственности за незаконное распространение "веселящего газа" внесено в закон отдельными поправками.

Депутат Госдумы Александр Ищенко заявил, что вещество приравнивается к лёгкому наркотику, однако его продажи не контролируются

- Очевидно, что такой запрет необходимо вводить, тем более что он может привести к смерти человека, - отметил также один из авторов закона.

В пояснительной записке к документу приведён комментарий Минздрава, в котором сказано, что вдыхание "веселящего газа" приводит к состоянию эйфории, беспричинному смеху и галлюцинациям. При этом распространители "пропагандируют его как средство развлечения в интернете и в местах массового скопления молодежи", но его применение не по медицинскому назначению "может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья: нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти", заявили в Министерстве здравоохранения.