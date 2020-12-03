Врач назвал фактор, повышающий риск заболеть коронавирусом

Спортивный врач рассказал, как уберечься в пандемию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск заражения коронавирусом и ОРВИ значительно выше у спортсменов, уже имеющих нарушения иммунной защиты из-за сопутствующего бессимптомного хронического паразитоза, рассказал в интервью KP.ru подполковник медицинской службы в отставке, врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский.

Специалист также отметил, что по статистике только лямблиями поражено около 20 % населения земного шара, а у 25-28% из них заболевание протекает бессимптомно.

Кроме того, Александр Яблуновский рассказал, что у большей части пациентов с коронавирусом встречается диарея. 19,4% из них сообщили, что диарея стала первым симптомом недомогания ещё до остальных признаков заражения вирусом.

Врач рекомендует проводить дифференциальную диагностику при вирусном гастроэнтерите, но отмечает, что такие же симптомы могут быть лямблиозе, амебиазе, гельминтозе.

Яблуновский также рассказал, что заметил при обследовании спорстменов без симптомов респираторных заболеваний у них часто находили вирусные инфекции, если в организме уже содержались гельминиты и патогенные бактериальные инфекции.

- Я это вижу на своих велогонщиках. Среди спортсменов по заражённости лямблиями и гельминтами они на первом месте из-за специфики тренировок (через грязь из-под колеса на мокрых и пыльных дорогах), - объяснил врач.