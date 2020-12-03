Законопроект о запрете продажи и пропаганды "веселящего газа" отправили на доработку

Закон о запрете продажи и пропаганды «веселящего газа отправили на доработку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, запрещающий продажу и пропаганду «веселящего газа» в России. Однако у специалистов возникли некоторые вопросы к нему, инициативу отправили на доработку.

«Комиссия поддержала с учетом замечаний депутатский законопроект, направленный на недопущение использования физлицами закиси азота или так называемого веселящего газа для изменения состояния организма человека, не связанного с медицинской помощью», - сказано в проекте отзыва, пишет ТАСС.

Инициатива была внесена на рассмотрение ГД еще два года назад, новая редакция документа была подготовлена в ноябре 2020 года.

Авторы законопроекта предлагают запретить продажу закиси азота физическим лицам в целях, не связанных с медицинским вмешательством. Также закон запретит работу предприятий, связанных с оборотом закиси азота.

Наказание за пропаганду «веселящего газа» и распространение информации о якобы его безвредности будут наказывать. Но меры наказания разработает уже кабмин.

Правительственная комиссия попросила авторов инициативы прописать в ней сам термин «закись азота», чтобы в дальнейшем избежать возникновения правовой неопределенности, так как сегодня такого понятия в законодательстве РФ нет.

Также необходимо будет привести в соответствие нормы, касающиеся установления запрета пропаганды и распространения информации об употреблении закиси азота.