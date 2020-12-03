Протестующие в Ереване перекрыли улицы, требуя отставки Пашиняна Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Протестующие вышли на улицы Еревана и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Они перекрывают центральные дороги города.

Демонстранты винят действующего главу правительства в капитуляции страны в войне с Азербайджаном. Из-за того, что Пашинян согласился на мирное соглашение, три района были отданы Баку.

27 ноября армянский премьер выступил с обращением, в котором заявил, что оппозиционные лидеры стремятся посеять хаос в стране, чтобы вернуть себе власть. Но они добьются только того, что перенесут войну на территорию Армении.

Сейчас протестующие встали в сцепку перед зданием правительства, но стараются не вступать в конфликт с полицией.

1 декабря в городе тоже были массовые протесты, и полиции пришлось задерживать особо активных демонстрантов.

В четверг оппозиция Армении также предложила на пост главы правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна.

Ранее спецкор «КП» Дина Карпицкая посетила Армению и, проведя неделю в Ереване и Карабахе, узнала, как там относятся к российским миротворцам, и почему в магазинах не берут с них денег.