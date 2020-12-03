Фрагмент черепа и дело о смерти Гитлера показал Госархив

Фотограф: Александр Авилов/АГН Москва

Госархив организовал выставку «Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива РФ», на которой россиянам покажут фрагмент черепа Гитлера, дело «Миф» НКВД по проверке обстоятельств смерти фюрера Третьего рейха в конце апреля 1945 года, платье Матильды Кшесинской, погоны генерала Алексея Брусилова и многие другие интересные объекты, которые хранились в архиве.

Фотограф: Александр Авилов/АГН Москва

Так, например, любой желающий сможет увидеть разработанный в 1947 проект флага РСФСР (автор расстрелян), а также штыки и пули, от которых в 1918 погибла царская семья.

Экспозиция иллюстрирует более двухсот лет истории страны. На ней будут самые известные раритетные материалы.

«Архив – это не только документы. Нынешняя выставка – свидетельство того, что жизнь богаче любых схем», - сказал на церемонии открытия выставки глава Росархива Андрей Артизов.

Госархив – это крупнейший федеральный архив страны, в котором хранится более семи миллионов дел по истории России XIX-XXI веков. Нынешняя экспозиция завершится 31 января 2021 года. Из-за пандемии ее проведут в онлайн-формате.

Ранее в 600 милях к северу от Буэнос-Айреса, в удаленном регионе Аргентины, бывший американский спецназовец Тим Кеннеди и ветеран ЦРУ Боб Бэр обнаружили убежища. Сообщается, что якобы бункеры предназначались для руководителей нацистской Германии, в том числе и, возможно, для самого Адольфа Гитлера.

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