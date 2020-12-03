«Он ведет себя по-хозяйски»: В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится распространение коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала осени в России растет число заражений коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему так происходит, и назвала главное условие для того, чтобы распространение инфекции остановилось. Она отметила, что «это новый коронавирус, он пришел в свой сезон».

«Он ведет себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний», - сказала глава ведомства в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Анна Попова подчеркнула, что остановить распространение COVID-19 удастся только тогда, «когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики».

Стоит отметить, что все специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать простыми правилами: носить защитные маски в людных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в стране на сегодняшний день разрабатывается более десяти вакцин от COVID-19.

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