МИД России рассчитывает на адекватную оценку задержания русскоязычных журналистов в Латвии со стороны ЕС

МИД России прокомментировал задержание русскоязычных журналистов в Латвии Фото: Иван ВИСЛОВ

Задержание русскоязычных журналистов в Латвии и уголовные обвинения в их адрес – это «вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений». Так охарактеризовали действия латвийских властей в отношении корреспондентов Sputnik и Baltnews в министерстве иностранных дел России.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства говорится, что «это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений». Вопрос о задержании корреспондентов в Риге будет поднят на площадке Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОБСЕ.

«Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС», - подчеркнули в МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, латвийские спецслужбы задержали русскоязычных журналистов Андрея Яковлева, Владимира Линдермана и Андрея Солопенко. У всех них взяли подписку о невыезде и провели обыски. Сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.