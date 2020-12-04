Байден сообщил о планах придерживаться многостороннего подхода к России, Ирану и Китаю

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден, который вскоре, возможно, станет новым президентом США, заявил о своих планах придерживаться многостороннего подхода по отношении к России, Китаю и Ирану. Политик также отметил, что позиция США станет учитывать мнение союзников из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими», - отметил демократ в беседе с CNN.

Он сообщил, что в контексте переговоров по иранской ядерной программе следует работать над восстановлением «близких отношений Европы и Индо-Тихоокеанского» региона. «Отчасти это обусловлено тем, чтобы получить возможность вернуть Европу на нашу сторону», - уточнил политик.

Байден заявил, что не может формировать политику Белого дома, пока не вступил в должность, при это он добавил, что переговоры с тем же Европейским союзов «будут сложные» и призвал не испытывать иллюзий на этот счёт.

Как писал сайт kp.ru, Байден также не уверен, что убийство ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не отразится на его переговорах с Ираном.