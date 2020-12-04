Байден не уверен, что убийство иранского ядерщика не отразится на его переговорах с Ираном

Демократ Джозеф Байден Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден, который вскоре, возможно, станет новым президентом США, ответил на вопросы журналистов, отразится ли недавнее убийство ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде на его будущих переговорах с Ираном по ядерной программе Тегерана.

«Пока сложно сказать, как убийство Фахризаде скажется на возможности договоренностей с Ираном по атому», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, самый известный в стране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны Ирана, был убит в пятницу, 27 ноября в районе города Дамовенд недалеко от Тегерана. В Иране убеждены, что к этой атаке причастны израильские спецслужбы.

Как писал сайт kp.ru, по одной из версий, ученого могли убить, чтобы помешать объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах демократу Джозефу Байдену после инаугурации возобновить расторгнутую действующим президентом США Дональдом Трампом ядерную сделку с Ираном.

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