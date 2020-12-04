В Японии уничтожены 2 миллиона кур из-за вспышек птичьего гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии на фоне новых вспышек птичьего гриппа с высокой патогенностью с начала ноября было уничтожено два миллиона кур, что является максимальным количеством для одного сезона.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября в Японии был выявлен первый случай заражения на птицеферме в городе Митоё, владельцам которой пришлось уничтожить более 330 тысяч кур. Затем власти запретили продавать птицу со всех ферм в радиусе 10 километров от Митоё. На сегодняшний день очаги птичьего гриппа обнаружены в четырех префектурах – Фукуока, Кагава, Хёго и Миядзаки.

Напомним о вспышках птичьего гриппа заявили ранее в Европе. Речь идет о Бельгии, Германии, Франции, Норвегии и Нидерландов. Они для борьбы с заболевание поручили уничтожить более 200 тысяч куриц. Накануне вспышка заболевания была обнаружена в Великобритании, где поручили уничтожить более 10,5 тысяч индеек.

В Южной Корее ее владельцам птицефермы, где обнаружили грипп пришлось уничтожить всех уток – 19 тысяч голов, а соседних птицеводческих хозяйствах из-за опасной инфекции были забиты 290 тысяч цыплят и 100 тысяч уток.