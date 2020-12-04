Коронавирус у Алены Косторной: что известно о состоянии здоровья чемпионки по фигурному катанию Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи обнаружили заражения коронавирусом у Алены Косторной, чемпионки Европы по фигурному катанию. Из-за болезни спортсменка не сможет выступить на пятом этапе Кубка России в Москве. О состоянии здоровья фигуристки в пятницу, 4 декабря, рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

- Она сдала положительный текст на коронавирусную инфекцию, - рассказал он. Информация о болезни фигуристки появилась на официальном сайте Федерации фигурного катания РФ.

До этого фамилия Косторной появилась в заявочном листе этапа Кубка, однако уже сегодня фигуристку из данного списка убрали.

Как сообщал сайт kp.ru, на недавнем этапе Гран-при «Кубка Ростелекома» и четвертом этапе Кубка России в Казани Алена Косторная завоевала серебряные медали, уступив первое место Елизавете Туктамышевой.