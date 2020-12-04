Путин надеется, что искусственный интеллект не станет президентом Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что искусственный интеллект не станет президентом, по крайне мере в ближайшее время. Об этом глава государства заявил в пятницу, 4 декабря, на пленарном заседании международной онлайн-конференции AI Journey.

- Надеюсь, что нет, во всяком случае пока - у него нет чувства сострадания и совести. Всё-таки искусственный интеллект, само название. Видите, что происходит? Искусственный. Как бы не настоящий, - ответил президент России на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, Владимир Путин также призвал заранее продумать обо всех рисках, связанных с искусственным интеллектом. Президент подчеркнул, что ИИ никогда не сможет полностью заменить человека, хотя и будет контролировать его в значительной степени.

Российский лидер также призвал распространить на интернет все правила моральных и этических норм, которые были выработаны на протяжении тысячелетий.