В Москве возбуждено дело из-за продажи поддельных справок об отсутствии COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело из-за продажи справки об отсутствии коронавируса. Ранее этим не заинтересовалась Лефортовская межрайонная прокуратура, отказавшись возбуждать дело.

Как сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, высший орган отменил решение межрайонной прокуратуры.

«Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 327 УК РФ (сбыт поддельного документа)», - сказала она агентству ТАСС.

Документ об отсутствии коронавируса был продан неизвестными за 2,5 тысячи рублей от имени частной лаборатории «Гемотест», которая и обратилась в прокуратуру. Злоумышленники сбыли справку в интернете, доставив ее курьерской службой заказчику.

«Гемотест» несколько дней назад сообщил, что обратился к правоохранителям из-за массовой подделки документов от лица компании. Неизвестные продавали в Сети справки, а курьерская служба их развозила клиентам.

В МВД провели «контрольные закупки» подобных подделок. Когда курьеры привозили бумагу, их задерживали и передавали полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.