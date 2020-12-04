Курс евро опустился ниже 90 рублей на Мосбирже Фото: REUTERS

Курс евро во время валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей. Европейская валюты в пятницу, 4 декабря, ускорила снижения до 0,5 процента по сравнению с предыдущей сессией и достигла отметки в 89,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 16:51 по московском времени.

Последний раз курс европейской валюты находился ниже 90 рублей 26 ноября. Чуть позже евро показал снижение на 0,4 процента и торговался на уровне 90,04 рубля. Доллар в это время достигал отметки в 74,1 рубля.

Цена на февральский фьючерс нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,13 процента до 49,26 доллара за один баррель. Фьючерс нефти марки WTI с поставкой в феврале торговался на уровне в 46,24 доллара за баррель, подорожав на 0,98 процента.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российская валюта продолжила расти и доллар в обед опустился ниже 74 рублей. Это произошло впервые со 2 сентября текущего года.