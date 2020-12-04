Салат «Оливье» в этом году обойдется россиянам дешевле

Набор продуктов на салат обойдется от 208 до 473 рублей, в зависимости от магазина
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Салат «Оливье» является настоящим символом Нового года. В этом году набор продуктов на данное блюдо обойдется россиянам дешевле, чем в предыдущем.
Рецепт салата «Оливье»:
Маринованные огурцы, 400 гр.,
Зеленый горошек – 380 гр.,
Картофель – 500 гр.,
Морковь – 200 гр.,
Яйца – 4 шт.,
Колбаса- 300 гр.,
Майонез – 200 гр.,
Лук – 100 гр.
Данного набора продуктов должно хватить на салат для семьи из четырех человек, рассчитывает доцент базовой кафедры торговой политики ФГБОУ ВО РЭУ им. Г В Плеханова Светлана Казанцева. Закупать товары она отправляется в популярные торговые сети эконом-класса. С учетом скидок и акций в 2020 году приобрести весь перечень продуктов можно от 208 до 293-х рублей, в зависимости от торговой сети. В декабре 2019 года данный список обходился в 326 рублей, пишет «Российская газета».
Эксперт отмечает, что подешевела колбаса, на которую приходится большой процент в общей стоимости.
Если заглянуть в магазины более высокого сегмента, то набор для салата обойдется от 416 до 473-х рублей.