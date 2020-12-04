"Значимо для страны и интересно мне лично": Анатолий Чубайс рассказал о новой должности

Чубайс рассказал о своем отношении к новой должности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, что его новая должность ему интересна, а главное важна для страны.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», - написал он в своем Facebook и приложил скриншот с сайта Кремля с указом президент о его назначении.

Анатолий Чубайс рассказал о своем отношении к новой должности Фото: Facebook

Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями в пятницу, 4 декабря. Он займется на своем посту «достижением целей устойчивого развития», сказано в указе главы государства.

Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что Чубайс не будет государственным служащим и не войдет в штат сотрудников администрации президента.

После отставки политика, которая наделала много шума, ему прочили и пост в ООН, и шефство над Арктикой, и должность советника по каким-нибудь не самым важным вопросам, но президент решил привлечь его к решению международных вопросов.