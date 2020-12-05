Врач предупредила о скрытой опасности чеснока Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чеснок на протяжении веков используется людьми. Когда-то его использовали для защиты от темным сил, а также для лечения больных простудой. О том, почему это продукт может быть опасен и кому он противопоказан, kp.ru рассказала врач-диетолог Инна Заикина.

По мнению врача, несмотря на полезные свойства, чеснок – достаточно агрессивный продукт. Частое его употребление, в частности на голодный желудок, противопоказано.

- В большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, желчнокаменной болезни. это связано с тем, что он стимулирует выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний, - предупреждает врач Инна Заикина.

Напомним, после употребления в пищу большого количества чеснока человек начинает своеобразно пахнуть и даже испытывать легкие неприятные ощущения в ротовой полости.

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