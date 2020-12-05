Отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива объяснили в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре объяснили отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что факт повторного заражения коронавирусом, а не рецидива, подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов.

"Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)", - передает слова эксперта "Российская газета".

Он рассказал, что реинфекция проявляется при наличии иммунодефицита, а также это зависит от количества вируса, попавшего в организм.

Эксперт отметил, что при заражении коронавирусом в организме вырабатываются антитела различных классов, но их наличие не всегда означает наличие иммунитета. Многие применяемые тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, а он является маркером перенесенной инфекции, но не говорит о наличии стойкого иммунитета.

«Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела - IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее к его рецептор-связывающему домену (RBD). Лабораторные тесты по определению IgG к S-белку сегодня вполне доступны, именно они позволяют судить о наличии защитного иммунитета», - рассказал изданию эксперт.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге рассказала, что динамика коронавируса в стране замедлилась.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За все время инфекцией заразилось свыше 60 миллионов человек.

В России за все время пандемии инфицировано около 2,5 миллионов, из которых более 1,5 миллиона справились с болезнью.