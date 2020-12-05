Путин пообещал итальянскому преподавателю паспорт России

Путин пообещал итальянцу из Красноярска паспорт РФ, отметил сотрудничество стран. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами 5 декабря пообещал итальянцу из Красноярска российский паспорт.

Валерио Зенетти живет в Красноярске уже восемь лет. На встрече с президентом РФ в рамках конкурса "Доброволец России - 2020" он рассказал, что мечтает стать гражданином нашей страны, добавив - это "тонкий намек".

"Тоньше не бывает", - оценил шутку Путин, и на слова Валерио о том, что его "сердце здесь", в России, глава государства сказал - российский "паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем".

"Думаю, что решим этот вопрос, с удовольствием», - сказал Путин.

Он отметил, что у России и Италии очень дружеские отношения с давних времен. В рамках пандемии страны все время держат связь и обмениваются информацией.

Президент посоветовал Валерио в свободное время посетить и другие города России.