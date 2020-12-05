Обвиняемый в госизмене ученый Губанов не захотел общаться с адвокатами, сообщили в СИЗО. Фото: tsagi.ru

Обвиняемый в государственной измене российский ученый Анатолий Губанов отказался общаться с адвокатами из Общественной наблюдательной комиссии следственного изолятора «Лефортово», не объясняя причины. Об этом агентству ТАСС в субботу, 5 декабря, сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева после посещения данного СИЗО.

- На не пускают в камеры из-за карантина по коронавирусу. При этом вывести к нам Анатолия Губанова сотрудники «Лефортово» отказались. Заявили, что он сам отказался с нами общаться. Не могу сказать, правда ли это. Слов самого ученого мы не слышали, а проверить, отказался он или нет, не можем, - объяснила она.

Напомним, что ранее адвокат ученого-физика заявила, что подаст апелляционную жалобу на решение суда арестовать ее подзащитного. По словам правозащитники, основанием для этого станут некоторые хронические заболевания, которые врачи выявили у Губанова.

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