В Париже полиция задержала более 20 протестующих Фото: REUTERS

Полицейские и жандармы в Париже задержали 22 участника акции протеста против проекта закона о «глобальной безопасности». Об этом в субботу вечером, 5 декабря, рассказал французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

- Выражаю благодарность сотрудникам правоохранительных органов за действия, которые им приходится вести подчас против крайне агрессивных людей. Во время демонстрации в столице государства сегодня уже задержали 22 человека, - говорится в сообщении.

Напомним, что акции протеста в Париже переросли в беспорядки. Демонстранты бросают в правоохранителей камни и петарды, зажигают фейерверки прямо в толпе. Полицейские, в свою очередь, применили против протестующих слезоточивый газ. В этот раз на акции мобилизованы большое число полицейских и жандармов, ощутимо больше, чем в прошлые выходные.