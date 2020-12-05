Глава РПЛ сделал жесткое заявление по поводу бойкота футболистов "Тамбова"

ФК "Тамбов" испытывает проблемы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" добился разгромной победы со счетом 5:1 над ФК "Тамбов". Однако же, в этом поединке сразу несколько игроков основного состава тамбовского клуба отказались выходить на поле из-за проблем с финансами. В Премьер-Лиге отреагировали на эту ситуацию, выпустив заявление, которое есть в распоряжении KP.RU. Глава РПЛ Сергей Прядкин отметил:

- Футбольный клуб «Тамбов» должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами Тинькофф РПЛ. Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака» со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования.

Как заявил Прядкин, что футболисты, которые идут на такой шаг, должны осознавать и понимать всю ситуацию, которая получается в итоге:

- Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров.

Вместе с тем, Премьер-Лига призвала футбольный клуб "Тамбов" найти решение данной проблемы. Потому что осталось провести всего пару поединков в 2020 году, после чего наступит зимняя пауза в чемпионате России. А значит будет время для того, чтобы детально обговорить всю ситуацию:

- Лига со своей стороны всегда выполнила перед «Тамбовом» все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб. Мы призываем «Тамбов» как можно скорее найти выход из положения. Во время зимней паузы руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами.

Отметим, что после этой победы "Спартак" поднялся на чистое первое место с 35 очками после 17 матчей. Все дальше будет зависеть от исхода поединка Зенит - Урал. А вот "Тамбов" остался при 12 баллах и пока что идет на 14 месте в Премьер-Лиге.

Следующая игра в чемпионате России у "Тамбова" намечена на 13 декабря - на своем поле тамбовчане примут казанский "Рубин". А вот "Спартак" за день до этого будет играть на выезде против ФК "Сочи".