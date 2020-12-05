Голикова объяснила необходимость самоизоляции пожилых людей в пандемию коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим самоизоляции для пожилых жителей России – не «самый успешный» с точки зрения комфорта, но необходимый способ защитить их от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 5 декабря, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на онлайн-марафоне «Мы вместе», приуроченном ко Дню добровольца.

- Мы бросились защищать пожилых людей, получив информацию об угрозе для них от иностранных коллег. Это, пожалуй, был не самый успешный вариант защиты: мы их заперли. Но заперли, что чтобы спасти их жизни, сохранить их здоровье, - объяснила Татьяна Голикова.

Она отметила, что пожилые люди в силу возраста часть страдают от хронических заболеваний, а значит являются представителями группы риска. Вице-премьер добавила, что добровольцы работали с пожилыми во всех регионах России, и тем самым спасли огромное количество человеческих жизней.

Ранее сайт kp.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова назвала осенний период пандемии коронавирусной инфекции в стране более сложным, чем весенний.